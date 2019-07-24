Кулеметники, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, провели польові змагання, - пресцентр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Основна мета змагань - перевірити рівень польової виучки бійців, удосконалити їхні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання завдань, йдеться в повідомленні штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

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"Учасники змагались у декількох номінаціях: випробування фізичних кондицій, тактичні дії обслуги в обороні, під час попадання в засідку, а також в наступі. Кожна номінація містила окремі вправи, за результатами яких визначалися кращі розрахунки кулемету ПКМ. Окрім цього, кулеметники складали залік з тактичної медицини. Зокрема, потрібно було швидко накласти джгут-турнікет та евакуювати умовно пораненого з поля бою. За результатами змагань було визначено кращий розрахунок, який невдовзі змагатиметься на першість Об'єднаних сил", - розповіли в штабі ООС.

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