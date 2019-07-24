Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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"Олександр Єфремов вийшов із СІЗО приблизно о 8 ранку. Жодних речей у руках не ніс. Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику", - йдеться в повідомленні.

У машині політика супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

В інтерв'ю Єфремов сказав, що спрямує свої сили на відбілювання репутації - і особистої, і Партії регіонів, яка нині не існує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

"Для мене головне завдання - довести, що я як член Партії регіонів зовсім невинний", - наголосив він.

Єфремов також зазначив, що попри нинішню невизначеність, це не означає, що він зав'язує з політикою.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.