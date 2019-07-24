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24.07.19 14:56

У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль патрульних. ВIДЕО реєстратора

У Запоріжжі жінка за кермом велосипеда на великій швидкості врізалася в автомобіль патрульних поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відео з реєстратора з'явилося в одній із груп поліцейських у соцмережі.

Інцидент стався ще 16 липня. На відео видно, що поліцейське авто повільно рухається однією з вулиць Запоріжжя. На під`їзді до перехрестя правоохоронці помічають жінку на велосипеді, яка виїжджає з прилеглої вулиці на зустріч поліцейським. При цьому, на великій швидкості. Водій авто встигає загальмувати, на відміну від велосипедистки - жінка врізається в автівку, б’ється головою у лобове скло та падає.

Як повідомили в патрульній поліції Запоріжжя, внаслідок ДТП жінка не постраждала. Проте на неї склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, оскільки вона врізалась в авто, яке не рухалося.

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