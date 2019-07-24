"Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Обозреватель, а в мережі є повне відео засідання міськради Харкова.

Так, особливо яскраво проблеми з українською мовою проявилися, коли мер посперечався з депутатом Ігорем Черняком, обурився дорожнечею лавок, які міська влада поставила в місцевому сквері "Стрілка" - кожна по 17 тисяч грн.

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – відповів Кернес.

Після розгляду порядку денного мер заявив, що є ще "Черняк, який записався ", який поділився новими претензіями до Кернеса.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", - відповів він на репліку Черняка про провал на парламентських виборах.

Видав мер перл також і про петиції про реконструкцію парку "Зелений гай" за аналогією з петицією про повернення проспекту імені маршала Жукова. "Ми віртали історичне названіє проспекта", – заявив Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова