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24.07.19 23:18

Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівно п'ять років тому сили АТО звільнили від російських окупантів Лисичанськ, який у травні 2014 опинився під контролем проросійських бандформувань і став основним опорним пунктом противника в Лисичансько-Сєверодонецькій агломерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, з нагоди свята в місті відбулася низка заходів. Зокрема, автопробіг та покладання квітів та вінків до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ.

Крім цього, сьогодні в місті відбулося урочисте проходження військовослужбовців ОТУ "Північ", прикордонників, нацгвардійців, зведеного оркестру та місцевих жителів з національною символікою, були організовані покази військової техніки, відбувся святковий концерт.

Нагадаємо, після звільнення Рубіжного та Сєверодонецька, підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад Збройних Сил України вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади Збройних Сил та частини Національної Гвардії України.

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Українські армійці завдали потужного удару по лігвах противника на декількох напрямках. Незаконні збройні формування чинили впертий опір.

24 липня 2014 року в місті запанував мир. Того дня о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська Луганської області піднято державний прапор України

Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 01
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 02
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 03
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 04

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Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 05
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 06
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 07
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 08
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 09
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 10

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Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 11
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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