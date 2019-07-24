Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, з нагоди свята в місті відбулася низка заходів. Зокрема, автопробіг та покладання квітів та вінків до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ.

Крім цього, сьогодні в місті відбулося урочисте проходження військовослужбовців ОТУ "Північ", прикордонників, нацгвардійців, зведеного оркестру та місцевих жителів з національною символікою, були організовані покази військової техніки, відбувся святковий концерт.

Нагадаємо, після звільнення Рубіжного та Сєверодонецька, підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад Збройних Сил України вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади Збройних Сил та частини Національної Гвардії України.

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Українські армійці завдали потужного удару по лігвах противника на декількох напрямках. Незаконні збройні формування чинили впертий опір.

24 липня 2014 року в місті запанував мир. Того дня о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська Луганської області піднято державний прапор України









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