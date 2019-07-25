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25.07.19 10:10

"Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. ВIДЕО

В Одеській області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробування.

Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

"Стрільби відбулися успішно", - заявив заступник Секретаря РНБО України.

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Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

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