"Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробування.

Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

"Стрільби відбулися успішно", - заявив заступник Секретаря РНБО України.

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Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.