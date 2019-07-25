"Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Sirius, голова ОВК Василь Кошель повідомив, що їжу замовили неподалік у ресторані.

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"Це неякісна їжа, яку замовили тут, неподалік у ресторані, на безперервне засідання ОВК", - повідомив Кошель.

Він розповів, що деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою до лікарів звернулося лише 6 осіб, наразі 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Чим отруїлися люди точно не знають, але припускають, що проблеми через олів'є - його їли всі.

Зазначається, що симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота і діарея.

Як повідомляє видання, щоб провести підсумкове засідання, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії, однак проводили його без секретаря.

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