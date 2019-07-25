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25.07.19 11:30

"Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси. ВIДЕО

Більш як 10 членів Окружної виборчої комісії №70 у Закарпатській області отруїлися зіпсованою їжею. Постраждали також двоє співробітників поліції, співробітник ДСНС та один спостерігач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Sirius, голова ОВК Василь Кошель повідомив, що їжу замовили неподалік у ресторані.

"Це неякісна їжа, яку замовили тут, неподалік у ресторані, на безперервне засідання ОВК", - повідомив Кошель.

Він розповів, що деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою до лікарів звернулося лише 6 осіб, наразі 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Чим отруїлися люди точно не знають, але припускають, що проблеми через олів'є - його їли всі.

Зазначається, що симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота і діарея.

Як повідомляє видання, щоб провести підсумкове засідання, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії, однак проводили його без секретаря.

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