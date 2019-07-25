Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Попри те, що в мене сьогодні була призначена на 15:00 міжнародна зустріч, я змушений був перенести міжнародну зустріч і реагувати на ті інсинуації, які запускають і пан Портнов (колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. - Ред.) , і окремі представники ДБР, і сьогодні прийти сюди, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації, щоб дискредитувати Україну", - сказав Порошенко журналістам у четвер у Києві.

Він також повідомив, що не отримував офіційного виклику на допит у ДБР.

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"Не звертаючи уваги на те, що ні я, ні мої представники не отримували жодного документа або запрошення, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова, який у нас є представником Державного бюро розслідувань", - зазначив Порошенко.

Перед цим директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у своєму телеграм-каналі написав, що отримали заяву від адвоката Порошенка з повідомленням про те, що п'ятий президент України не зможе в четвер, 25 липня, прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів.

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"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і дати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня", - написав Труба.