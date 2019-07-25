СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби встановили, що службовці декількох структурних підрозділів підприємства здійснюють несанкціоновану заготівлю і збут лісоматеріалів в особливо великих розмірах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Неврахований ліс зловмисники реалізовували місцевим деревопереробним господарствам.

Під час санкціонованих слідчих дій на територіях державних підприємств правоохоронці виявили велику кількість круглого лісу та пиломатеріалів без документів про їх походження, а також необліковані засоби деревообробки. Крім того, виявлені чисельні факти порушення трудового законодавства, зокрема відсутність на окремих підприємствах дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та використання праці неоформлених робітників.

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За попередньою інформацією внаслідок таких зловживань посадовці лісництва отримали понад 300 тисяч гривень "прибутку". Профільні експерти оцінюють масштаби екологічної шкоди.

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Наразі одному із організаторів протиправної схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи та встановлення інших посадових осіб лісового господарства, причетних до оборудок. Також перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.