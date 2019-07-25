Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Сьогодні ми давали пояснення, вони були в усному і письмовому вигляді щодо напрямів, які стосуються абсолютно прозорої угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалася без моєї участі", - сказав Порошенко журналістам після допиту в ДБР у четвер.

Крім того, за його словами, ДБР "намагається продовжувати слідчі дії проти каналу "Прямий"".

"Нам про це повідомили. Водночас про проросійські канали у них немає інформації", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО

Як повідомляє "Українська правда", Порошенко також зазначив, що він отримав ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.

"Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді. Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - зазначив екс-президент.

Порошенко зазначив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника глави АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.