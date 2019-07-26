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26.07.19 14:03

Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів України розгляне питання про погодження звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ" в п'ятницю.

"Відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", - сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що питання щодо погодження звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.

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"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не заважатиму президенту нинішньому", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів із проханням внести подання на звільнення голови КМДА Кличка.

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