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26.07.19 18:02

Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий. ВIДЕО

З 1 серпня патрулі Національної гвардії України будуть самостійно охороняти громадський порядок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це сьогодні, 26 липня, під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Виходячи з аналізу публічної безпеки в громадських місцях, було проведено спільну нараду з головою Нацполіції, командувачем Національної гвардії та зацікавленими службами, на якій було прийнято рішення про створення спільних груп з представників Нацполіції та Нацгвардії по напрацюванню нормативно-правових актів, алгоритму дій та порядку взаємодії з метою самостійного несення служби військовослужбовцями Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Під час патрулювання нацгвардійці будуть в оперативному підпорядкуванні керівників Національної поліції.

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Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий 01

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