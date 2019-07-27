Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
27.07.19 15:47

Патрульні в Харкові на пішохідному переході збили жінку з 3-річним хлопчиком. Розпочато службове розслідування. ВІДЕО+ФОТО

У Харкові в п'ятницю, 26 липня, сталася ДТП з участю патрульного автомобіля, унаслідок якої постраждала 59-річна жінка і 3-річний хлопчик.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"26 липня близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграда (м. Харьків. - Ред.) сталася ДТП з участю службового автомобіля патрульної поліції. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався  проспектом Героїв Сталінграда. Здійснюючи поворот у напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль скоїв наїзд на жінку. Поруч із 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик. Унаслідок ДТП жінку і дитину госпіталізували в лікарню. У жінки попередньо діагностовано садна колін, а  у хлопчика пошкодження м'яких тканин", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

Патрульні в Харкові на пішохідному переході збили жінку з 3-річним хлопчиком. Розпочато службове розслідування 01

Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. Також на місце ДТП виїжджало керівництво Управління патрульної поліції в Харківській області.

За цим фактом ініційовано службове розслідування.

Патрульні в Харкові на пішохідному переході збили жінку з 3-річним хлопчиком. Розпочато службове розслідування 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100