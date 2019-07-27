Патрульні в Харкові на пішохідному переході збили жінку з 3-річним хлопчиком. Розпочато службове розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"26 липня близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграда (м. Харьків. - Ред.) сталася ДТП з участю службового автомобіля патрульної поліції. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграда. Здійснюючи поворот у напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль скоїв наїзд на жінку. Поруч із 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик. Унаслідок ДТП жінку і дитину госпіталізували в лікарню. У жінки попередньо діагностовано садна колін, а у хлопчика пошкодження м'яких тканин", - йдеться в повідомленні.

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Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. Також на місце ДТП виїжджало керівництво Управління патрульної поліції в Харківській області.

За цим фактом ініційовано службове розслідування.





