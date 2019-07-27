Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.
Після молебню відбулася хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.
За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,
Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.