Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.

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Після молебню відбулася хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.

За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,

Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.