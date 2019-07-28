Посол Франції Дюмон попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень. ВIДЕО

Воно опубліковане у твітері, передає Цензор.НЕТ.

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"Дорогі друзі, настав час для мене сказати всім вам "до побачення" після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, оскільки були дуже насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки", - зазначила Дюмон.

Вона побажала українцям згуртованої роботи під керівництвом нової команди в досягненні миру і вирішенні проблем, які перешкоджають прогресивному розвитку країни.

"Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і надалі будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Спасибі всім вам і удачі", - зазначила французький посол.

Нагадаємо, Ізабель Дюмон очолила дипломатичну місію Франції в Україні у вересні 2015 року.

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