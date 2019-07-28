У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Чоловікові відразу запропонували пройти перевірку на алкотестері на місці і знайшли двох свідків, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але той відмовився. Після цього йому також надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж відкинув.

Пізніше чоловік зник через зарості в невідомому напрямку, закривши перед цим свій Chevrolet.

За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує. Та ж ситуація з його машиною, її не заберуть на штрафмайданчик. Чоловікові в будь-якому разі надішлють повістку до суду.

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Пізніше журналістам вдалося зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції Києва для уточнення деталей того, що сталося. Виявилося, що "хитрий хід" порушника був безпідставним: у чоловіка запитали, чи він буде підписувати протокол - він відмовився у присутності свідків. У такому разі ситуація розгортається так: у водія вилучили посвідчення водія, склали матеріали і чоловік може бути вільним, чекаючи рішення суду.

Також у пресслужбі уточнили, що навіть якби патрульні були свідками порушень чоловіка, затримувати його вони не можуть. Ба більше, матеріали складають без процедури затримання особи.

Що стосується автомобіля порушника, то його можна евакуювати тільки, якщо він істотно заважає дорожньому руху. Те, що водій пішов, ніяк не впливає на проведення евакуації. Автомобіль зможе забрати або тверезий водій, або сам чоловік, коли буде тверезим. Адже до рішення суду людина має тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом терміном до 3 місяців.

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