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28.07.19 17:56

Навчання військових медиків із розгортанням передової хірургічної групи відбулися на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині в районі проведення операції Об’єднаних Сил відбулись масштабні навчання з розгортанням передової хірургічної групи в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Враховуючи, що обстановка в районі бойових дій будь-якої миті може змінитися, військові медики мають вміти відпрацьовувати свої дії в польових умовах та бути готовими працювати в екстремальних ситуаціях.

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Передові хірургічні групи створені на базі мобільних військових госпіталів, що функціонують у районі проведення ООС. Їхня мета — в максимально стислі терміни розгорнутися на найзагрозливіших напрямках бойового зіткнення для подальшої евакуації поранених бійців на відстані не менше як 12 км від лінії фронту та надати кваліфіковану медичну допомогу.

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