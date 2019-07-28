П'яна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz 308", 23-річний рівнянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на електроопору.

Внаслідок ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від травм загинув на місці.

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Крім того, травмувалися ще троє пасажирів, які перебували у вантажному відділенні мікроавтобуса. У рідного брата загиблого, 33-річного рівнянина, медики діагностували неповний травматичний відрив вушної раковини, у 33-річного жителя села Великий Олексин Рівненського району — перелом ліктьової кістки та нижньої щелепи, у 34-річного жителя Рівного — закриту травми грудної клітки, забій тулуба. Усіх трьох госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.





Водій автомобіля "Mercedes-Benz" одразу після зіткнення втік. Його розшукали патрульні поліцейські спільно із нацгвардією. З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. 23-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.