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29.07.19 08:11

Прибрати додаткові функції, зосередитися на контррозвідці, - Данилюк розповів про плановану реформу СБУ. ВIДЕО

Команда нового президента готує пакет законопроєктів, які мають реформувати різні сфери управління держави, зокрема Службу безпеки України.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку, інформує Цензор.НЕТ.

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Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому до її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

Що має відбутися:
1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.

  1. Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.

Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

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Він заявив, що до створення законопроєктів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.

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