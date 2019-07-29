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29.07.19 08:40

Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин. ВIДЕО

Російського опозиціонера Олексія Навального, який сьогодні був госпіталізований нібито з гострим алергічним нападом, відвідала його лікуюча лікарка Анастасія Васильєва. Вона переконана, що симптоми політика свідчать про те, що це результат дії невизначених хімічних речовин.


Про це в коментарі радіостанції "Эхо Москвы" заявила лікуюча лікарка політика Анастасія Васильєва, передає Цензор.НЕТ.

З її слів, поліцейські, які охороняють Навального, не дозволили лікарям провести ретельний огляд і призначити лікування.

Васильєва висловила думку, що персонал лікарні може перебувати під тиском правоохоронців і з особистих причин відмовитися від співпраці з представниками політика.

На своїй сторінці в Facebook медик написала, що побувала в лікарні у Навального, проте змогла "оглянути" його тільки через двері - палату політика охороняє поліція, доступ до нього заборонено.

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"Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, періорбітальної ділянки (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж. Множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - написала вона.

Васильєва переконана, що це - результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин.

Разом з тим, лікарі діагностували у російського опозиціонера Олексія Навального, який у неділю був госпіталізований із спецприймальника в 64-ту міську лікарню, алергічну реакцію, яка відома як "кропив'янка". Про це "Интерфаксу" повідомив лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов.

"Навальний надійшов в приймальне відділення лікарні близько 11 ранку в неділю. Він був оглянутий лікарем-терапевтом, який поставив йому попередній діагноз "генералізована алергічна реакція за типом ангіоневротичного набряку "кропив'янки", - розповів він.

За його словами, опозиціонера також оглянув і проконсультував головний імунолог-алерголог Москви, яка поставила Навальному діагноз "контактний дерматит в ділянці обличчя і ангіонабряк періорбітальної ділянки", що і призвело до набряків і висипань на обличчі опозиціонера. За словами лікаря, "на цей момент стан Навального задовільний, з позитивною динамікою".

"Показники абсолютно стабільні, він почувається набагато краще, ніж коли поступив", - додав терапевт.

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Як зазначив лікар, в понеділок Навального вже збираються виписати з лікарні.

Тим часом, в Москві відбулися затримання активістів у лікарні №64, куди 28 липня госпіталізували опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Серед затриманих кореспондент "Дождя" Данило Сотников і журналіст видання "Сноб" Микита Павлюк-Павлюченко. Пізніше обох журналістів відпустили.

Повідомляється, що автозак "кружляє" біля лікарні, в нього підсаджують ще і ще нових затриманих.

Правозахисний видання "ОВД-Инфо" пише про 21 затриманого за ніч.

Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 01
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 02
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 03
Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин 04

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