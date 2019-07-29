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29.07.19 10:07

Ексспівробітник "військової прокуратури" "ДНР" Лук'яненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ. ВIДЕО

Подвійний агент Сергій Лук'яненко днями втік з тимчасово окупованого Донецька до Костянтинівки.

Сергій Лук'яненко, який раніше працював у так званій військовій прокуратурі терористичної організації "ДНР", здався СБУ і дав важливі свідчення про українських заручників і присутність російських військових у тимчасово окупованому Донбасі. Про це йдеться в матеріалі програми Факти тижня телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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Лук'яненко погодився співпрацювати з СБУ і на кілька місяців до втечі став подвійним агентом. Він працював конвоїром, був не раз на допитах полонених.

Ексспівробітник військової прокуратури ДНР Лукяненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ 01

Сергій Лук'яненко

Днями за допомогою українських спецслужб він втік з Донецька, зараз живе в Костянтинівці.

Лук'яненко зазначив, що "управління внутрішньої безпеки", де раніше він працював, очолював росіянин, який в 2014 році керував захопленням будівлі прокуратури Донецька. "Кадровий російський офіцер Щедрін Дмитро Васильович", - розповів він.

Ексспівробітник військової прокуратури ДНР Лукяненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ 02

Фото: скриншот відео

"Дав (Лук'яненко. - Ред.) дуже важливі свідчення. Ми встановили людей, яких терористи не визнавали, що вони у них", - наголосила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Лук'яненко, зокрема, був присутній на допитах кіборга Богдана Пантюшенка, позивний Броня, який воював за донецький аеропорт.

"Є близько десяти українських військовослужбовців, вони вважаються з боку України безвісти зниклими, але хлопці не зниклі, вони на гауптвахті 08816", - уточнив Лук'яненко.

За його словами, він "розчарувався в ідеалах русского мира".

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"Люди там давно втратили надію, вони там не живуть, а виживають", - підкреслив він.

Кримінальне провадження проти Лук'яненко згідно з рішенням суду закрито, проте якби він добровільно не здався за програмою СБУ "На тебе чекають вдома", то йому загрожувало б від 8 до 15 років в'язниці.

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