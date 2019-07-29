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29.07.19 15:07

Найманці РФ облаштовують приховані вогневі позиції в "сірій зоні", - ГУР. ВIДЕО

Російські окупаційні війська облаштовують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів із заглибленням у "сірій зоні".

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Максим Праута, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загалом з початку дії режиму всеохоплюючого, стійкого та безстрокового припинення вогню, російсько-окупаційні війська демонструють дотримання домовленостей щодо припинення вогню протягом світлої пори доби та під час роботи представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Водночас, противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами", - сказав спікер.

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Він додав, що контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах російсько-окупаційних військ здійснюють співробітники ФСБ РФ під виглядом представників т.зв. "міністерств державної безпеки республік".

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