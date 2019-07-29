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29.07.19 16:24

"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо". ВIДЕО

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс заявив, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть певною мірою шкідливо". Виступ губернатора відбувався під час зустрічі зі студентами Сибірського федерального університету на дискусійному клубі "Діалог на рівних".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь, російський чиновник порівняв пожежі з такими природними явищами, як заметіль або айсберг.

"Нікому ж не спадає на думку топити айсберг, щоб у нас було тепліше?" - сказав Усс, заявивши, що лісові пожежі - "це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо", а посилати людей гасити вогонь у нинішній ситуації - "наражати їх на безглузду небезпеку".

За його словами, в краї є лише невеликі осередки загоряння, а вся "драматизація" навколо ситуації пов'язана "з високим рівнем задимлення" в містах під час північного вітру.

"Бажаю вам гарного вітру, гарного настрою і дивіться на речі реалістично, запитуючи себе: "Хто гасив ці пожежі 100 років тому?" - сказав Усс.

Загальна площа пожеж у Росії перевищила 3 ​​млн га. Це можна порівняти з територією, наприклад, Бельгії.

Ліс горить у 10 регіонах: у Якутії, Бурятії, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, Іркутській, Тюменській областях, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Жителі міст скаржаться на дим і смог.

Більшість пожеж не гасять - згідно з наказом Мінприроди від 2015 року, регіональна влада може не гасити лісові пожежі, якщо вони не загрожують населеним пунктам, об'єктам економіки і якщо "прогнозовані витрати на гасіння перевищують прогнозовану шкоду".

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