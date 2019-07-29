"Гарного вітру вам і гарного настрою!" - губернатор Красноярського краю Усс пояснив студентам, що гасити лісові пожежі "безглуздо" і "навіть шкідливо". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь, російський чиновник порівняв пожежі з такими природними явищами, як заметіль або айсберг.

"Нікому ж не спадає на думку топити айсберг, щоб у нас було тепліше?" - сказав Усс, заявивши, що лісові пожежі - "це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо", а посилати людей гасити вогонь у нинішній ситуації - "наражати їх на безглузду небезпеку".

За його словами, в краї є лише невеликі осередки загоряння, а вся "драматизація" навколо ситуації пов'язана "з високим рівнем задимлення" в містах під час північного вітру.

"Бажаю вам гарного вітру, гарного настрою і дивіться на речі реалістично, запитуючи себе: "Хто гасив ці пожежі 100 років тому?" - сказав Усс.

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Загальна площа пожеж у Росії перевищила 3 ​​млн га. Це можна порівняти з територією, наприклад, Бельгії.

Ліс горить у 10 регіонах: у Якутії, Бурятії, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, Іркутській, Тюменській областях, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Жителі міст скаржаться на дим і смог.

Більшість пожеж не гасять - згідно з наказом Мінприроди від 2015 року, регіональна влада може не гасити лісові пожежі, якщо вони не загрожують населеним пунктам, об'єктам економіки і якщо "прогнозовані витрати на гасіння перевищують прогнозовану шкоду".

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