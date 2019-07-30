"Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати "громадянську війну". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Громадянська війна, рідні брати по різні боки фронту, драма сім'ї Кириленків". Такий анонс передує одному із сюжетів у підсумковій програмі на телеканалі "Росія 1". Герої цього сюжету - брати Павло та Євген Кириленки. Павло керує військово-цивільною адміністрацією Донецької області, а Євгена назвали "офіцером спецслужб ДНР". І цей "офіцер" навіть готовий говорити з братом про мир. Ось тільки на яких умовах, незрозуміло.

Президент Володимир Зеленський, коли представляв нового керівника області, так прокоментував цю інформацію: "Величезна кількість інформації з приводу того, що брат Паші працює там десь в "ДНР"... Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми . Ми мусимо це пам'ятати. У Паші там сім'я, там батьки його, і там брат ... У Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати: з братом людина не розмовляє через, так би мовити, політичні розбіжності".

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І ось через три тижні після цього про родинні стосунки керівника Донеччини вирішив розповісти телеканал "Росія 1". Спочатку показали міст у Станиці Луганській: мовляв, тут чи не вперше представники Києва і "ЛНР" "потиснули один одному руки". Потім жінка, яку представили як Надію, мати братів Кириленків, каже: "Мої діти один в одного стріляти не будуть. І взагалі, ми один народ, ну як нас можна розірвати".

Євгена Кириленка назвали "офіцером спецслужб ДНР". Про взаємовідносини з братом він розповів так: "Ми вже зрозуміли, що у нас доволі-таки різні політичні погляди. Я б навіть сказав - діаметрально протилежні. Ну і після цього ми якось у телефонному режимі висловили один одному, може, не сильно м'яко, свої точки зору, після чого просто припинили спілкуватися. я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців".

Глава Донецької ОблВЦА Павло Кириленко цього дня, як повідомили в адміністрації, перебуває у відрядженні - прокоментувати не зміг.

Тетяна Заровна, журналістка і переселенка, розповіла, що такий сюжет на російському телебаченні був очікуваним: "Люди, які нас обстрілюють, пропонують нам мир на їхніх умовах, на умовах капітуляції. І паралельно розповідають всьому світу, що в Україні немає ніякої агресії - є громадянська війна. Коли помітили наші колеги чоловіка Скабєєвої (Євген Попов - Ред.) недалеко від лінії розмежування, так і подумали: буде якийсь пропагандистський сюжет".

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