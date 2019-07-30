Богдан: "Смотрящі" нам пропонували не чіпати Кличка за фінансову винагороду в $20 млн щорічно. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у вівторок.

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"До мене підходив один з адвокатів так званих "смотрящих" і висловив пропозицію, оскільки робота з бюджетом міськради дозволяє отримувати їм 40 млн доларів на рік, він попросив не чіпати главу міської адміністрації і запропонував розділити цей дохід навпіл. Я не був готовий до такої розмови і не зафіксував її, але передам дані про неї правоохоронним органам", - сказав Богдан.

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Водночас він зазначив, що в 2014 році Кличко був призначений головою КМДА на підставі зміни президента і певних політичних домовленостей, проте тепер не хоче йти з посади за цією ж нормою.