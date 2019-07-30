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30.07.19 15:59

Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Міністерство оборони України оскаржило рішення Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) про призупинення дії наказу міністерства про перехід військових частин на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерство оборони України, зокрема юрдепартамент, вжило невідкладних заходів. 29 липня 2019 року підготовлено та направлено до суду мотивоване клопотання про скасування цього рішення суду", - сказав начальник відділу юридичного забезпечення матеріально-технічного постачання юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко на брифінгу про переваги нової системи продовольчого забезпечення Збройних сил у вівторок у Києві.

Зокрема, йдеться про наказ міністерства "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 04.03.2019.

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За його словами, це клопотання має бути розглянуто до кінця поточного тижня. "Якщо суд не задовольнить клопотання Міноборони, юрдепартамент підготує апеляційну скаргу в рамках процесуальних строків", - додав Гордієнко.

Своєю чергою заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз заявив, що каталогова система проявила себе найкращим чином і кількість скарг у тих частинах, де вона діє, незначна порівняно з іншими частинами.

Він зазначив, що на сьогодні понад 50% ЗСУ переведено на нову систему харчування відповідно до двох попередніх наказів і скасовувати їх не будуть. Що ж стосується 285 частин, в яких нова система вводилася останнім наказом, котрий оскаржено, то в них каталогова система припинена і харчування здійснюється за системою аутсорсингу.

Як повідомлялося, в Міноборони заявляють, що рішення Окружного адмінсуду ставить під загрозу розвиток системи харчування у ЗСУ за стандартами НАТО. В оборонному відомстві зазначають, що призупинення дії наказу тягне за собою низку наслідків, які матимуть серйозний вплив на мотивацію українських військових, зокрема тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

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