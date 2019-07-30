Невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до будівлі "Укрінформу", де у вівторок відбувалася пресконференція кандидатів у депутати Сергія Кошукова (представник "Європейської солідарності") і Андрія Аксьонова (самовисуванець) в одномандатному окрузі №50 (міста Покровськ, Добропілля, Мирноград, Добропільський район Донецької області) увірвалися понад десятеро осіб у футболках із написом "Традиція і порядок". Вони розбили скло, зламали двері, кидали яйця в учасників пресконференції, обливали присутніх у пресцентрі водою, кричали "Геть сепаратиста Аксьонова!"

Активісти звинувачують Аксьонова, що він є громадянином РФ. Аксьонов, зі свого боку, стверджує, що він ніколи не мав російського паспорта.

Було викликано поліцію, правоохоронці прибули приблизно через 20 хвилин. Активісти вже в присутності поліції кинули яйця в Аксьонова, викрутили мікрофони. Поліцейські спостерігали за тим, що відбувається.

Після цього з криками "Аксьонова за ґрати!" й "Ганьба!" активісти безперешкодно залишили приміщення. На одного з них правоохоронці спробували скласти протокол, але у відповідь він почав ображати поліцейських і пішов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

На самому початку пресконференції Кошуков розповів, що на минулих позачергових парламентських виборах через дії дільничної комісії в нього було вкрадено близько 500 голосів. Після цього пресконференцію було перервано.

Як повідомчзлялося, протестна акція триває біля будівлі ОВК №50 з понеділка, 22 липня, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. "Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля будівлі ОВК розпочалася протестна акція. Учасники протесту встановили намети, а також почали наносити шини", - повідомляли тоді в Громадянській мережі "Опора".

23 липня до Покровська було направлено вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровську, де міститься виборча документація, було передано під охорону поліцейських, і правоохоронці забезпечуватимуть охорону до моменту відновлення роботи комісії.