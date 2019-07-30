Контрабандиста затримано на Закарпатті під час спроби за 800 доларів купити інформацію про прикордонні наряди, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Молодик вирішив налагодити канал незаконного переміщення сигарет через річку Тиса з використанням човна. З метою уникнення відповідальності він спробував підкупити військовослужбовця відділення інспекторів прикордонної служби "Саловка", від якого очікував службову інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів. Однак прикордонник не погодився вчиняти неправомірні дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону. ФОТО

У результаті особу затримано під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень та 100 доларів США. Загальна сума "винагороди" мала становити 800 доларів.

Окрім грошей, у затриманого слідчими вилучено портативну радіостанцію та мобільний телефон, які мали використовуватися для конспіративної передачі інформації.