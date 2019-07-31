СБУ провела обшуки в Херсонській ОДА через будівництво скандального моcтопереходу ХБК-Тaврійський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виїмка документів проводилая 30 липня. Інших подробиць поки немає.

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Зазначимо, що у своєму сюжеті "Народний контроль" розповідав про те, що сумнозвісний міст влада Херсона обіцяє побудувати вже більш як п'ять років, витративши на його зведення 142 млн бюджетних коштів. Тим часом, місцеві жителі змушені годинами стояти в пробках на вузькому залізничному переїзді.

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"Довгобуд пережив уже не одного губернатора, призидента вже навіть пережив", - зазначає громадський активіст Анатолій Скороход. У 2013 році будівництво мостопереходу почалося за тодішнього губернатора Миколи Костяка і продовжилося за його наступника Андрія Гордєєва - кожен з них обіцяв, що "міст буде". Восени 2017-го управління будівництва Херсонської ОДА підписує договір на проведення будівельних робіт з київською фірмою "Укратоменергобуд" на суму майже 360 млн грн. Відомо, що це підприємство фігурувало в судових розглядах через багатомільйонні борги, а також мало обмежений будівельний ресурс.

В аналітичній системі Youcontrol.com.ua укaзaно, що в грудні 2017 і січні 2018 року, саме в момент перерахування "Укратоменергобуд" 50 мільйонів гривень з бюджетa як аванс, на рахунки компанії було закрито три виконавчих провадження. Таким чином, щойно компанія отримала на рахунки гроші на будівництво мостопереходу, кошти були списані як борги за виконавчими провадженнями.

На цей момент, на об'єкті практично відсутні будівельники і лише час від часу з'являються представники підрядника.