На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зазначається, що напередодні ввечері прикордонники мобільної застави Мукачівського загону під час патрулювання помітили поблизу кордону мікроавтобус і позашляховик, обидва - марки Mitsubishi.

"Біля автомобілів була велика кількість пакетів в чорному поліетилені. Прикордонники негайно почали заходи, спрямовані на припинення правопорушення. У свою чергу водії автівок спробували втекти від прикордонників, здійснюючи при цьому небезпечні маневри, що загрожували життю та здоров’ю військовослужбовців. Наряд здійснив попереджувальні постріли вгору, але, оскільки контрабандисти проігнорували законні вимоги правоохоронців, прикордонники здійснили ще кілька пострілів по колесах автомобілів", - сказано в повідомленні.

Водій позашляховика продовжив рух і, незважаючи на пошкодженні колеса, йому вдалось утекти. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування.

Інший автомобіль і водій затримані. На чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.185-10 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби) та ст.204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Виявлені прикордонниками 104 ящики (понад 50 тис. пачок) тютюнових виробів, які контрабандисти планували переправити до сусідньої Угорщини, передані співробітникам Державної фіскальної службі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрабандиста затримано на Закарпатті під час спроби за 800 доларів купити інформацію про прикордонні наряди, - Держприкордонслужба. ВIДЕО