Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" у відеозверненні підтримали учасників акції на Красній площі. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму почався збір грошей для оплати штрафів кримськотатарським активістам, засудженим у Москві

"Цими днями в Ростові-на-Дону тривають судові засідання щодо наших співвітчизників (ялтинська група у справі "Хізб ут-Тахрір"). Муслім Алієв, Емір-Усейн Куку, Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Вадим Сірук, Рефат Алімов - їм усім загрожують великі терміни. Але, навіть перебуваючи в такому становищі, вони переживають за свій народ, за своїх одновірців", - йдеться в повідомленні.

Дізнавшись про те, що 10-11 липня кримські татари вийшли з акціями протесту на Красну площу Москви і до Московського міського суду, вони у відеозверненні подякували і підтримали тих, хто вийшов на ці акції, висловлюючи свою громадянську позицію і незгоду з незаконними арештами і вироками щодо кримських татар.