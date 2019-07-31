"Потрібно дати п#зди ... побити. Чи руку зламати, чи ногу", - журналісти повністю реконструювали підготовку нападу на Гандзюк. ВIДЕО

Підготовка до нападу на Гандзюк почалася в липні 2018 року, коли організатор нападу Сергій Торбін зустрівся в херсонському парку з раніше судимим за вбивства Олексієм Левіним. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Слідство.Info".

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"Що там за тема?", — поцікавився Торбін. "Потрібно дати пи**ди….Побити. Чи руку зламати, чи ногу", — відповів йому Левін.

"Чи там другий варіант розглядався можливо кислотою плюхнути…" — згадував пізніше під час допитів Торбін.

Отримавши замовлення від Левіна, він вирішив передати його чотирьом хлопцям з підрозділу розвідки, яким командував під час війни на сході України. Завдання він пояснив тим, що Гандзюк нібито погано ставилася до учасників АТО.

"Так що подумайте. Тому що це баба", — сказав Торбін. "Так, все гуд, відпрацюємо", — відповіли хлопці", - повідомляє "Слідство.Info".

Торбін повідомив виконавцям адресу Гандзюк. Вони влаштували за нею стеження і з'ясували, що жінку возить на роботу водій. Спочатку Катерину збиралися побити. Але коли їх помітила сусідка жінки, подільники змінили плани і вирішили облити Гандзюк кислотою.

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Кислоту купили в Каховці, за 90 км від Херсона. Напад призначили на ранок 30 липня, але в цей день Катерина вийшла з під'їзду разом із чоловіком, і плани довелося змінити.

"Близько 8 години 15 хвилин зранку 31 липня Вишневський помітив службове авто активістки, про що повідомив Грабчука. Коли Гандзюк підходила до машини, Грабчук підбіг до неї та вилив кислоту. Всі виконавці втекли з місця злочину різними шляхами ... Пізніше всі зустрілися в будинку в Олешках, де разом мешкали. Катерину Гандзюк з опіками 40% тіла доставили в реанімацію", - інформує "Слідство.Info".

Через 4 дні виконавці отримали гроші за напад - по 500 доларів.

Вишневського і Горбунова затримали на базі батальйону, в якому вони колись служили разом з Торбіним. Торбіна і Васяновича - на автовокзалі Херсона.

"Через рік після нападу на Гандзюк правоохоронці так і не назвали замовників убивства. Не технічних замовників, а тих, хто були напряму зацікавлені, щоб активістка припинила свою діяльність", - підводять підсумок у "Слідство.Info".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.