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31.07.19 17:27

"Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць", - Зеленський про зміну місцевих прокурорів після обрання нового глави ГПУ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Черкаську область заявив, що питанням заміни місцевих прокурорів займатиметься призначений новою Верховною Радою генеральний прокурор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Зеленський заявив, відповідаючи на скарги представників громадськості з приводу роботи прокурора області Сергія Овчаренка.

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"Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів... Ви ж жили із цим прокурором 4 роки, поживіть ще місяць. Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням", – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.

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