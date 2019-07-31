Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

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"Близько 23.30 на вул. Небесної Сотні поліцейські автопатруля помітили транспортний засіб, що рухався з увімкненим аварійним світлом і маневрував на проїжджій частині, не включаючи сигнал повороту. Патрульні подали водієві сигнал про зупинку. Він зупинився, але на питання інспекторів відповідати відмовився, як і надати посвідчення на право керування транспортним засобом. При цьому у чоловіка були явні зовнішні ознаки сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Згодом водій підняв склопідйомник своїх дверей, затиснувши при цьому руку одного з патрульних, і різко почав рух авто. У результаті порушник протягнув поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м.

Сам водій втік з місця події і зараз здійснюються заходи для його затримання.

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Крім адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху йому загрожує ще й кримінальна.

Кваліфікація події - ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.