Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на портал "Depo.Запоріжжя".

В обласному центрі мітинг пам'яті Сармата провели перед будівлею обласного управління поліції. З портретами Віталія Олешка в руках активісти заявили: "Він був убитий за те, що боровся із системою".

До мітингувальників вийшов виконувач обов'язків начальника ГУ Нацполіції в Запорізькій області Костянтин Гребенюк. Поліцейський не коментував розслідування вбивства активіста, оскільки справою займалися в Головному слідчому управлінні Києва.

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У рідному місті Олешка - Бердянську - його пам'ять вшановували на головній площі. На ній також відбувся траурний мітинг, активісти розтягнули банер з портретом Сармата.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.