З початку доби найманці РФ здійснили три обстріли позицій ООС, одного українського військового поранено, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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"Станом на 12 годину, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли. (...)За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога", - сказав спікер Міноборони Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Попасна з 5-ї ранку були обстріляні з боку окупованого селища Молодіжне зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики протягом 15 хвилин вели вогонь з кулеметів великого калібру по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Павлопіль.

Також о 10:30 противник з великокаліберного кулемета обстріляли позиції українських захисників міста Красногорівка.

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