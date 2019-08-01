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01.08.19 13:53

З початку доби найманці РФ здійснили три обстріли позицій ООС, одного українського військового поранено, - Міноборони. ВIДЕО

Найманці РФ з початку доби 1 серпня тричі обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил, один український військовослужбовець дістав поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 годину, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли. (...)За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога", - сказав спікер Міноборони Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Попасна з 5-ї ранку були обстріляні з боку окупованого селища Молодіжне зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики протягом 15 хвилин вели вогонь з кулеметів великого калібру по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Павлопіль.

Також о 10:30 противник з великокаліберного кулемета обстріляли позиції українських захисників міста Красногорівка.

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