Сербський далекобійник намагався провезти через кордон 11 тис. пачок сигарет у паливних баках фури, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

43-річний громадянин Сербії вантажівкою Scania прямував у Чорногорію через пункт пропуску "Дякове" з партією курятини.

Під час спільного прикордонно-митного контролю виявилося, що іноземець, крім офіційного вантажу, вирішив підзаробити ще й на контрабанді. Водій продумав свій маршрут і, ймовірно, заправляти автомобіль планував за кордоном, оскільки всі каністри і паливні баки вантажівки замість пального були упаковані сигаретами.

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Спратанные более 11 тыс. пачек сигарет правоохранители изъяли. Вместе с сигаретами водитель потерял и грузовик сербской регистрации. Сейчас устанавливается сумма оценки изъятого имущества.

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