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02.08.19 12:51

Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП. ВIДЕО

Майбутня народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає вчорашню новину про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана елементом тролінгу.

Про це вона заявила в коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Хіба Богдан схожий на людину, яка хоче піти у відставку?" - запитала Василевська-Смаглюк журналістку і назвала цю інформацію "елементом тролінгу".

"Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого відходу Богдана у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду Генерального прокурора", - припустила вона.

Вона зізналася, що в "Слугзі народу" не розуміли, що відбувається, додавши, що Богдан - "людина з почуттям гумору".

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1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

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