Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП. ВIДЕО

Про це вона заявила в коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Хіба Богдан схожий на людину, яка хоче піти у відставку?" - запитала Василевська-Смаглюк журналістку і назвала цю інформацію "елементом тролінгу".
"Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого відходу Богдана у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду Генерального прокурора", - припустила вона.
Вона зізналася, що в "Слугзі народу" не розуміли, що відбувається, додавши, що Богдан - "людина з почуттям гумору".
1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.