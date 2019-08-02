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02.08.19 17:14

Обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів у Києві. ВIДЕО

У Києві обвалилася частина пішохідного моста, який сполучає правий берег і Труханів острів. Міст не закрили для пересування. Міська влада стверджує, що міст, як і раніше, безпечний.

Відео обвалення моста опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу - Пішохідний міст на Труханів острів не витримав, частина бетонної конструкції обвалилася. Що робитимемо з цими мостами?" - запитують адміністратори спільноти.

У пресслужбі КМДА запевнили, що користуватися мостом - безпечно.

"Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців КП "Київавтошляхміст"", - йдеться в повідомленні на сайті міської адміністрації.

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Там додали, що обвалилася залізобетонна конструкція на опорі №3.

"Наразі вжито заходів щодо убезпечення руху пішоходів мостом та триває підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій моста та проведення глибокого спеціального обстеження", - повідомили в КМДА.

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