На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода". ВIДЕО

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Кількість затриманих перевищила 600 осіб. Про це повідомляє як московська поліція, так і правозахисний портал "ОВД-инфо".
Серед затриманих не лише учасники неузгодженого заходу, але і співробітники ЗМІ (зокрема ті, які мали з собою всі необхідні документи), і випадкові перехожі.
Кілька людей поскаржилися на побої. Судячи з опублікованого в інтернеті відео, поліцейські жорстоко б’ють навіть лежачих на землі людей.
У суботу, 3 серпня, в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.