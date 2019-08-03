Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Управління протидії наркозлочинності спільно зі Слідчим управлінням із залученням спецназу КОРД і кінологічної служби Нацполіції в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили діяльність злочинної групи з чітким розподілом ролей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

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Злочинці упродовж останніх двох років на території міста Запоріжжя та області займалися вирощуванням конопель, постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом марихуани.

Поліцейські встановили, що організатори злочинної групи - чоловіки віком 36 і 25 років. Члени групи - чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження. Збут наркотичного засобу здійснювався тільки довіреним особам.

Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів і місця збуту, а місця вирощування конопель знали лише організатори. Незаконний щомісячний дохід групи становив приблизно 1,5-2 мільйони гривень.

2 серпня поліцейські в місті Запоріжжя і області провели 30 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання, в автомобілях, гаражах і на дачах зловмисників.

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Як наслідок, із незаконного обігу було вилучено понад 100 кілограмів наркотику, пістолет ПМ калібру 9 мм із двома магазинами, гранату РГД із запалом УЗРГМ-2, набої різних калібрів, мобільні телефони, чернетки із записами, комп'ютерну техніку, флешносії інформації, сімкарти, грошові кошти, електронні ваги.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого наркотичного засобу становить понад 20 мільйонів гривень.

Все вилучене направлено на дослідження в Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Двох організаторів і чотирьох членів групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом проводиться досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

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Крім того, вирішується питання про порушення кримінальних проваджень за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.









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