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03.08.19 20:41

Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками митниці виявили партію тютюнових виробів.

Перевезти до сусідньої Румунії цигарки намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем DAF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Контрабанду прикордонний наряд виявив у міжстельовому просторі причепа. У сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, було 20 800 пачок сигарет.

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Наразі сигарети і причіп в українця вилучили.

Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 01
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 02
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 03

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Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 04
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 05
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 06
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 07

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Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 08
Українець намагався вивезти до Румунії в міжстельовому просторі причепа вантажівки DAF понад 20 тисяч пачок сигарет, - ДПСУ 09
Фото: dpsu.gov.ua

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