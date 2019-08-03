Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
03.08.19 23:06

Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони. ВIДЕО

У міжвидовому центрі підготовки військових частин і підрозділів "Широкий Лан" триває бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр у денний і нічний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Дивіться також: Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Дії підрозділів максимально наближено до бойових. На командному пункті стежать за усіма діями військовослужбовців під час батальйонних тактичних навчань без бойових стрільб, попередньо ж у бригаді відпрацювали низку інших навчань. Тримати оборону та здійснювати результативні наступальні дії - саме в цьому вправляються батальйони бригади", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брав участь і оперативний резерв першої черги, який наразі  перебуває на полігоні в складі бригади.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100