Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
"Дії підрозділів максимально наближено до бойових. На командному пункті стежать за усіма діями військовослужбовців під час батальйонних тактичних навчань без бойових стрільб, попередньо ж у бригаді відпрацювали низку інших навчань. Тримати оборону та здійснювати результативні наступальні дії - саме в цьому вправляються батальйони бригади", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях брав участь і оперативний резерв першої черги, який наразі перебуває на полігоні в складі бригади.