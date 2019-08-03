Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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"Дії підрозділів максимально наближено до бойових. На командному пункті стежать за усіма діями військовослужбовців під час батальйонних тактичних навчань без бойових стрільб, попередньо ж у бригаді відпрацювали низку інших навчань. Тримати оборону та здійснювати результативні наступальні дії - саме в цьому вправляються батальйони бригади", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брав участь і оперативний резерв першої черги, який наразі перебуває на полігоні в складі бригади.