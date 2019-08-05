"#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, влада розпочала евакуацію сусіднього селища Кам'янка. У мережі з'явилися відеозаписи вибухів і евакуації місцевих жителів.

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"Зараз у селищі виють сирени, а люди поспіхом залишають свої будинки. Повідомляється, що обмежено рух при в'їзді на Назаровську гору. В сторону Назарового автомобілі не пропускають. Автомобілісти заявляють, що рух на цій ділянці дороги утруднено, бо в напрямку з Кам'янки - величезний потік машин. Вибухи, які чули в Ачинську, відчули і жителі району, очевидці кажуть, що їх прокотилася ціла хвиля, у людей від вибухової хвилі вилетіли вікна. Офіційної інформації про інцидент досі немає. У соціальних мережах повідомляють про загибель військових", - повідомляє одне з місцевих видань.