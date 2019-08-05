Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим. ВІДЕО+ФОТО

Першими про аварію повідомили очевидці в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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"Дим густо йшов зі всієї будівлі, в якій розташовані робочі енергоблоки станції та рубки їх керування.

Візуально аварія продовжувалася до 10 хвилин, проте викиди були дуже активними", - написали в групі Save Dnipro в Facebook.

Через годину ситуацію прокоментували на сторінці підприємства у Facebook.

"5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровська ТЕС унаслідок технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10. Викид димових газів тривав протягом 1,5-2 хвилин, котел загасили, нештатна ситуація усунута", - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, в березні цього року ДТЕК Придніпровська ТЕС включила в роботу енергоблок №10 потужністю 150 МВт, який перевели з імпортного антрациту на українське газове вугілля. На підприємстві побудували новий сучасний електрофільтр, який знизить викиди вугільного пилу від енергоблоку №10 до європейських норм - 50 мг/м3. Реконструкція блоку тривала 9 місяців.



