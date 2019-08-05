В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Ачинськ ТВ.

Крім того, кореспондентам ІА "Запад24", які перебувають недалеко від місця НП, очевидці повідомили, що під час вибухів загинуло кілька військових і цивільних, у яких снаряди вибухнули прямо в руках.

Представник екстрених служб повідомив журналістам, що на складах є понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметрів. Відбувається евакуація не тільки жителів Кам'янки, а й сусіднього селища Ключі. До місця НП вилетів губернатор Красноярського краю Олександр Ус.

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За інформацією очевидців, "у повітря злетіла одна з будівель". Рух на трасі Назарово - Ачинськ паралізовано. До евакуації готують дітей, які відпочивають в оздоровчому таборі "Сокіл". "Зазначається, що система оповіщення в Ачинську виявилася не готова до такої ситуації. Люди через динаміки чули тільки звук сирен, мовне оповіщення неможливо розібрати, чути лише уривки фраз", - пояснює Newsru.com.