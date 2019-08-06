Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві. ВIДЕО

На сайті ЗеОфісу вказано його київську адресу - вул. Велика Васильківська, 72, другий поверх торгово-розважального центру "Олімпійський". Ця сама адреса зазначена й у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, яка раніше опублікувала звіт про роботу на Зеленського та його партію "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на thebabel.

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Водночас видання "Голос Америки" стверджує, що за цією адресою офісу Коена не існує. "Пройшлися і не побачили жодних офісів, які працюють, - там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Представниця американського Центру відповідальної політики Open Secrets, експерт з діяльності лобістів у Вашингтоні Анна Масол наголошує, що офіс, у якому немає співробітників і який не схожий на такий, що працює, є однією з ознак існування групи, що оперує "темними" грошима.

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Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.