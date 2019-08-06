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06.08.19 11:43

Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту. ВIДЕО

Член "Єдиної Росії" Наталя Тельмінова, чоловіка якої в суботу затримала поліція в центрі Москви, написала заяву про вихід з партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Настоящего Времени.

"Найімовірніше, так. Я написала в партію заяву про відмову, я хочу піти з неї. Мені соромно людям в очі дивитися після всього, що я бачила", - сказала Тельмінова у відповідь на запитання, чи піде вона на акції протесту.

3 серпня її чоловік хотів перейти на інший бік бульвару, щоб спуститися в метро. Але співробітники ОМОНу, які стояли оточенням, не дали йому цього зробити. Коли він обурився, його затримали. Даремно Наталія Тельмінова розмахувала членським квитком правлячої партії під носом в омонівців.

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