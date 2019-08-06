Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Настоящего Времени.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Найімовірніше, так. Я написала в партію заяву про відмову, я хочу піти з неї. Мені соромно людям в очі дивитися після всього, що я бачила", - сказала Тельмінова у відповідь на запитання, чи піде вона на акції протесту.

3 серпня її чоловік хотів перейти на інший бік бульвару, щоб спуститися в метро. Але співробітники ОМОНу, які стояли оточенням, не дали йому цього зробити. Коли він обурився, його затримали. Даремно Наталія Тельмінова розмахувала членським квитком правлячої партії під носом в омонівців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО