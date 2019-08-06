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06.08.19 13:45

Найманці РФ на Донбасі облаштовують нові позиції та проводять активну підготовку артилерійських і мінометних підрозділів, - ГУР. ВIДЕО

Найманці РФ облаштовують додаткові вогневі позиції артилерії, зокрема з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння, на території підприємств і житлових будинків у тимчасово окупованих населених пунктах поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ утримує в готовності до застосування артилерійські та мінометні підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, окупантами обладнуються додаткові вогневі позиції артилерії, у т.ч. з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння. При цьому із зазначеною метою противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Водночас російське окупаційне командування здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1 та 2 АК, у т.ч. за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб на полігонах і тренувань з управління вогнем у темний час доби. Також у з’єднаннях і частинах окупаційних військ із 5 серпня ц.р. розпочато збори з корегувальниками артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

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