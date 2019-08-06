Поставки дизпального з РФ у серпні скоротяться майже удвічі, - Герус. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на брифінгу в Києві у вівторок.

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"Поставки російського ресурсу в серпні скоротяться майже вдвічі ... Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російська "ЛУКОЙЛ" хотіла поставляти в Україну 80 тис. тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.

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Також Герус підкреслив: поставки дизпального морем у серпні зростуть у три-чотири рази. Крім того, збільшуються поставки нафтопродуктів з Білорусі, Литви і країн ЄС.

"Потужності нафтотерміналів в морських портах України дозволяють багаторазово збільшити обсяги переробки нафтопродуктів. "Укрзалізниця" може забезпечити достатню кількість рухомого складу для їх перевезення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, своєю чергою, повідомив, що "Укрзалізниця" сформує незнижуваний запас дизпального для стабільної роботи".

За його словами, введення спецмита не викличе дефіциту нафтопродуктів на ринку України.

Герус також зазначив, що російські компанії, які недавно призупинили роботу на ринку України, зацікавлені в її продовженні, про що свідчить їхня поведінка, зокрема те, що в липні вони закачали додаткові 40 тис.тонн дизпального у власні сховища з метою уникнути оплати спецмита.

"Уже в серпні ми досягнемо суттєвої диверсифікації (поставок дизпалива. - Ред.). Якщо раніше поставки з Росії становили близько 45%, то ми чекаємо, що в серпні вони будуть не більше 25%, а у вересні цей показник може скоротитися до 10 -15%", - сказав Герус.

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Водночас він підкреслив, що російські компанії, які імпортують нафтопродукти в Україну можуть продовжити роботу на цьому ринку, однак мають у повному обсязі сплачувати всі відповідні мита.

Омелян також повідомив, що сьогодні було прийнято рішення сформувати оперативний логістичний штаб, який буде працювати на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України і державними компаніями.